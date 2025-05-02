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Гол Дзюбы принес победу «Акрону» над «Динамо»

«Акрон» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ со счетом 1:0
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ФК «Акрон» Тольятти

Тольяттинский «Акрон» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Самаре», завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Артем Дзюба. Он отличился на 74-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает девятое место, набрав 32 очка. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-м месте, имея в активе 27 баллов.

Первое место в чемпионате занимает «Краснодар», набрав 58 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 54 балла. Замыкает тройку сильнейших московский ЦСКА, имея в активе 51 очко.

В следующем туре «Акрон» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

«Динамо» (Махачкала) в следующем туре встретится с 10 мая с «Зенитом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Матч «Акрон» — «Динамо» открывал программу 27-го тура РПЛ. Остальные матчи пройдут с 3 по 5 мая.

Ранее футболист «Динамо» назвал игрока «Зенита», над которым все смеются.

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