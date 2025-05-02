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Экс-тренер сборной России заявил, что не ожидал увольнения тренера «Динамо»

Тренер Игнатьв заявил, что не ожидал увольнения тренера «Динамо» Лички
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не ожидал увольнения наставника московского «Динамо» Марцела Лички за четыре тура до конца Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Так напрашивалась, если честно. Думал, что у них хватит разума в последнем туре распрощаться с ним. Дать возможность новому человеку провести подготовительную работу к следующему сезону», — сказал Игнатьев.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее увольнение Лички назвали детским садом.

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