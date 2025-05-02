Экс-тренер сборной России заявил, что не ожидал увольнения тренера «Динамо»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не ожидал увольнения наставника московского «Динамо» Марцела Лички за четыре тура до конца Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Так напрашивалась, если честно. Думал, что у них хватит разума в последнем туре распрощаться с ним. Дать возможность новому человеку провести подготовительную работу к следующему сезону», — сказал Игнатьев.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее увольнение Лички назвали детским садом.