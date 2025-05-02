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Бывший тренер «Зенита»: Семаку нечего делать в команде

Экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что Семаку нечего делать в команде
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что нынешнему наставнику сине-бело-голубых Сергею Семаку нечего делать в команде, передает «Чемпионат».

«Все уже прочитали «Зенит»: те же южноамериканские игроки, тот же тренер, которому, наверное, уже нечего дать команде. Это потребует радикальных изменений. Пришло время дать больше шансов воспитанникам», — сказал Петржела.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с «Пари НН». Встреча состоится 4 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее в «Зените» назвали причину ничьей с московским «Динамо».

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