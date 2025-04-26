В «Зените» назвали причину ничьей с «Динамо»

Семак заявил, что «Зенит» не смог создать пространство в игре с «Динамо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 26-го тура чемпионата России против «Динамо» заявил, что исход игры решило количество свободного пространства на поле. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Обе команды постарались сыграть поосторожнее, не хотели рисковать. Это видно и по составу «Динамо». К сожалению, пропущенный мяч немного спутал ситуацию — мы рассчитывали использовать свободное пространство, но его не оказалось. Ничья выглядит закономерным результатом», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее в «Динамо» заявили, что арбитр мог подсуживать «Зениту» в матче РПЛ.