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Футболист «Динамо» назвал игрока «Зенита», над которым все смеются

Футболист «Динамо» Тюкавин: все смеются над нырками Соболева
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ФК «Зенит»

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что все смеются над частыми симуляциями игрока петербургского «Зенита» Александра Соболева, передает «РБ Спорт».

«Я думаю, не только футболисты, а все смеются над этим. Это выглядит не то что некрасиво, а просто смешно. Все люди понимают, что там не было фола, что не было никакого пенальти», — сказал Тюкавин.

Соболев выступает за петербургский «Зенит» с 2024 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев забил один мяч в 16 матчах. До этого футболист играл за московский «Спартак».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Соболев отреагировал на свой гол за «Зенит» в матче с «Ростовом».

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