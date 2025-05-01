Футболист «Динамо» назвал игрока «Зенита», над которым все смеются

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что все смеются над частыми симуляциями игрока петербургского «Зенита» Александра Соболева, передает «РБ Спорт».

«Я думаю, не только футболисты, а все смеются над этим. Это выглядит не то что некрасиво, а просто смешно. Все люди понимают, что там не было фола, что не было никакого пенальти», — сказал Тюкавин.

Соболев выступает за петербургский «Зенит» с 2024 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев забил один мяч в 16 матчах. До этого футболист играл за московский «Спартак».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Соболев отреагировал на свой гол за «Зенит» в матче с «Ростовом».