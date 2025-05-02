«Это здорово»: российская теннисистка о том, что ей понравилось в рекорде Овечкина

Теннисистка Кудерметова о рекорде Овечкина в НХЛ: все было трогательно

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая занимает 52-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в эфире канала BB Tennis в VK Video призналась, что следила за гонкой российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Все было трогательно в плане того, что его мама приехала, жена, дети. Хорошую речь он сказал, что «мы, русские, это сделали», поэтому это здорово, что такие личности из нашей страны», — сказала Кудерметова.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах, 6 апреля.

В ночь на 1 мая «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли и вышел в следующую стадию, где сыграет с »Каролиной Харрикейнз».

Ранее в «Вашингтоне» оценили уровень Овечкина.