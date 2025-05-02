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«Небо и земля»: в «Вашингтоне» оценили уровень Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери сравнил игру Овечкина в этом и прошлом сезонах
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Geoff Burke/Imagn Images/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и заявил, что хоккеист смог перезагрузиться. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Его игра в этом плей-офф по сравнению с прошлым сезоном — это небо и земля. При этом он стал на год старше, ему 39 лет, и это полностью его заслуга. Он просто продолжает делать вещи, которые вы не можете уложить в голове в этом виде спорта, в этой лиге», — заявил специалист.

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс», завершившийся со счетом 4:1, Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 76-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Таким образом, Овечкин догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и разделил с ним 12-ю строчку в списке лучших снайперов турнира.

Рекордсменом лиги по голам в матчах Кубка Стэнли является канадец Уэйн Гретцки, который забил 122 гола в 208 играх.

Во втором круге Кубка Стэнли «Вашингтон», который выиграл серию первого раунда со счетом 4-1, сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее Овечкин повторил редкое достижение в НХЛ.

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