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Стали известны даты матчей «Спартака» и «Зенита» в Кубке России

Ответный матч финала пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит» пройдет 14 мая
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Алексей Даничев/РИА Новости

Стали известны точные даты и время начала ближайших матчей Кубка России. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале турнира.

14 мая состоится ответный поединок финала Пути РПЛ Кубка России, в котором московский ЦСКА на своем стадионе «ВЭБ Арена» в Москве примет петербургский «Зенит». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Первый поединок состоялся в Санкт-Петербурге 30 апреля и завершился с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Первый мяч в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

В финале Пути регионов турнира московский «Спартак» примет «Ростов» 15 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники». В прошлом сезоне трофей завоевал петербургский «Зенит», который одержал победу над калининградской «Балтикой» с результатом 2:1.

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