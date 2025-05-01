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Стали известны подробности жалобного письма Гашека о Медведеве

Гашек опубликовал письмо, которое отправил в МОК и IIHF по поводу Медведева
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек раскрыл детали официального письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF) после сообщения заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Хотел бы попросить вас уведомить об этом письме национальные федерации хоккея всех стран мира. Это фундаментальные вопросы, которые выходят далеко за рамки мира спорта. И на карту поставлены жизни», — написал Гашек.

Основной причиной обращения в МОК и IIHF экс-хоккеист назвал угрозы убийством от Медведева.

«Он написал в своём официальном аккаунте, среди прочего, следующее: «Ждем самоубийства сумасшедшего чеха Гашека». Никто из российских политиков не извинились за эти очень опасные слова, из которых следует, что этот человек угрожает убить меня», — сказал Гашек.

Также он предложил помочь организациям вернуть россиян на международную арену, «не рекламируя при этом СВО».

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) побил россиянин Александр Овечкин.

Ранее в России заявили, что устали от высказываний Гашека.

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