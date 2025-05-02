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Овечкин повторил редкое достижение в НХЛ

Овечкин повторил рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в 39 лет
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Geoff Burke/Imagn Images/Reuters

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение шведа Никласа Лидстрема по голам в Кубке Стэнли в 39 лет. Об этом сообщает «Советский спорт».

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 76-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Таким образом, Овечкин догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и разделил с ним 12-ю строчку в списке лучших снайперов турнира.

Также эта шайба стала для него четвертой в текущем плей-офф. Он сравнялся с Лидстремом по количеству голов, забитых европейскими хоккеистами в Кубке Стэнли в 39 лет.

Рекорд для 39 лет принадлежит экс-игроку «Монреаль Канадиенс» Жану Беливо: в сезоне-1970/1971 канадец отметился 6 шайбами в плей-офф.

Рекордсменом лиги по голам в матчах Кубка Стэнли является канадец Уэйн Гретцки, который забил 122 гола в 208 играх.

Во втором круге Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Каролиной».

Ранее рекорд Овечкина назвали сумасшедшим.

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