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Определились все участники 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции

Стали известны все участники 1/4 финала плей-офф НХЛ в Восточной конференции
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Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

«Торонто Мэйпл Лифс» вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал четвертым участником четвертьфинала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

В ночь на 2 мая «Торонто» одолел «Оттаву Сенаторз» в шестом матче первой серии плей-офф НХЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве», завершилась со счетом 4:2 в пользу «Торонто». Хоккеисты «Мэйпл Лифс» завершили эту серию с результатом 4-2.

Также в следующий раунд плей-офф вышли «Флорида Пантерз», «Вашингтон Кэпиталз» и »Каролина Харрикейнз». «Торонто» сразится с «Флоридой», которая в первом раунде плей-офф выбила «Таампу-Бэй Лайтнинг», в составе которой играют россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский. «Вашингтон» с российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным сразится с «Каролиной».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Александр Овечкин повторил редкое достижение в НХЛ.

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