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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 разгромил «Атлетик» в матче 1/2 Лиги Европы
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Twitter.com/ManUtd

Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил испанский «Атлетик» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Первый гол в этой игре забил Каземиро на 30-й минуте. На 35-й минуте защитник «Бильбао» Дани Вивиан получил красную карточку, а Бруну Фернандеш реализовал пенальти на 37-й минуте. Португалец оформил дубль на 45-й минуте и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответная игра в этой паре состоится 8 мая на стадионе домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» — «Олд Траффорд».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что тренер и игрок «Интера» получили дисквалификацию за связи с мафией.

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