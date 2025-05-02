«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил испанский «Атлетик» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Первый гол в этой игре забил Каземиро на 30-й минуте. На 35-й минуте защитник «Бильбао» Дани Вивиан получил красную карточку, а Бруну Фернандеш реализовал пенальти на 37-й минуте. Португалец оформил дубль на 45-й минуте и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответная игра в этой паре состоится 8 мая на стадионе домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» — «Олд Траффорд».

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