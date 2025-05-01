«Атлетик» разыграл угловой, последовал навес, Берчиче выпрыгнул выше всех, но пробил рядом со штангой.
Да, отменен гол!
Гарначо получил проникающую передачу, сблизился с вратарем «Атлетика» и пробил низом в дальний угол. Но, похоже, в офсайде был форвард «МЮ».
ГОЛ!!! Но — VAR проверяет эпизод.
Уже на второй минуте хозяева заработали угловой — Доргу скинул мяч за лицевую после навеса Уильямса.
Начали! Главный судья — норвежец Эспен Эскос.
«Атлетик»: Агирресабала, Берчиче, Альварес, Вивиан, де Маркос, Хаурехисар, Руис, Н. Уильямс, Беренгер, И. Уильямс, Саннади.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Линделёф, Мазрауи, Доргу, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.
Игра начнется в 22:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы УЕФА между испанским «Атлетиком» и английским «Манчестер Юнайтед».