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Спорт

На кураже после чуда: «МЮ» гостит у «Атлетика». LIVE

Футбол. Лига Европы УЕФА, 1/2 финала, 1-й матч. «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

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Phil Noble/Reuters
Английский «Манчестер Юнайтед», в четвертьфинале Лиги Европы чудом вырвавший победу над «Лионом», в первом полуфинальном матче гостит у «Атлетика» из Бильбао. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
1-й тайм
01 мая 22:00
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Сан-Мамес Баррия», Бильбао, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'8

«Атлетик» разыграл угловой, последовал навес, Берчиче выпрыгнул выше всех, но пробил рядом со штангой.

'6

Да, отменен гол!

'6

Гарначо получил проникающую передачу, сблизился с вратарем «Атлетика» и пробил низом в дальний угол. Но, похоже, в офсайде был форвард «МЮ».

'5

ГОЛ!!! Но — VAR проверяет эпизод.

'2

Уже на второй минуте хозяева заработали угловой — Доргу скинул мяч за лицевую после навеса Уильямса.

'1

Начали! Главный судья — норвежец Эспен Эскос.

21:55

«Атлетик»: Агирресабала, Берчиче, Альварес, Вивиан, де Маркос, Хаурехисар, Руис, Н. Уильямс, Беренгер, И. Уильямс, Саннади.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Линделёф, Мазрауи, Доргу, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

21:50

Игра начнется в 22:00 мск.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы УЕФА между испанским «Атлетиком» и английским «Манчестер Юнайтед».

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