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Головин пропустит остаток сезона

Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра
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Global Look Press

Российский футболист французского «Монако» Александр Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Слова главного тренера монегасков Ади Хюттера приводит L.

«Головин выбыл до конца сезона из-за проблем с приводящими мышцами», — заявил специалист.

Последний раз 28-летний Головин выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2).

Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

За три тура до конца национального первенства «Монако» идет на четвертом месте. В активе коллектива Хюттера 55 очков и они отстают на один балл от «Лилля» и на три от «Марселя». Чемпионом страны досрочно стал «ПСЖ».

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее Головин рассказал о дорогой жизни в Монако.

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