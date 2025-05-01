Легенда ЦСКА объяснил, при каком условии «Динамо» могло уволить Личку

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что Личку нельзя было увольнять из «Динамо»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководство «Динамо» могло бы отправить в отставку Марцела Личку в случае отсутствия контроля над командой.

По его словам, в ином случае чеху стоило дать шанс закончить сезон.

«Прощаться можно в случае, если есть какие-то проблемы в коллективе. Если кто-то на кого-то обижается и начинает в раздевалке делиться на группы, возникают конфликты, если тренер на кого-то кричит при всех, то тогда его убирают. Если в коллективе порядок, никто ни на кого не обижается, присутствуют нормальная атмосфера и уважение, то отстранять никого нельзя», — заявил Пономарев.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал причину увольнения Марцела Лички из «Динамо».