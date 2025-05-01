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«Динамо» раскритиковали за решение уволить Личку

Экс-игрок ЦСКА Пономарев раскритиковал «Динамо» за увольнение Лички
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что разочарован решением руководства «Динамо» отправить в отставку Марцела Личку.

«Личка в «Динамо» неплохо проработал. Оценивают тренера обычно хорошо, если он занимает первое-второе-третье место. Да, проиграли последний матч, ну а куда деваться — так бывает. Потери большие у них — Тюкавин травмировался, очень хороший нападающий, без него резко сдала атака у «Динамо». Нельзя с тренером так прощаться за четыре игры до конца — что, кто-то другой им сейчас поможет первое место занять? Нет, никто не поможет, все. Может быть только хуже», — заявил Пономарев.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

Ранее cтало известно, где продолжит работу Марцел Личка.

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