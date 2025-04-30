Локомотив М

Плотно в створ пробивает Кучаев, сейв делает Антон Митрюшкин!
Роналдо классно ускорился и почти откликнулся на прострел Щетинина, но все же не смог опередить стоявшего впереди Ньямси.
Шанталий с правого фланга прострелил на ближнюю штангу, но защита «Локо» справилась с этой угрозой.
Гол! Мощно под перекладину пробил Осипенко, Митрюшкин зацепил мяч руками, но отбить не смог. 0:1, «Ростов» повел!
Пенальти в ворота «Локомотива»! Погостнов подыгрывает себе рукой после подачи Щетинина с фланга.
Щетинин великолепно прошел по левому флангу и прострелил в центр на Комличенко — мяч после удара Николая в падении попал в Митрюшкина, а затем предательски зацепил штангу!
Сако шипами попадает по икроножной мышце Пиняеву, стандарт в пользу «железнодорожников».
Высоко навешивает Щетинин при подаче с углового, мяч опускается в свободную ото всех футболистов зону.
Голенков фолит в атаке против Карпукаса, мяч у «Локомотива».
Голенков со средней дистанции пробил по воротам Митрюшкина — мяч пролетел выше перекладины.
На Южной трибуне вместе с фанатами «Локо» заряжает и гонит свою команду вперед Алексей Батраков!
Жестко начали игру представители обеих команд, но Владимир Москалев пока что держит эмоциональную планку на нужном уровне.
Следом Тикнизян аналогичным образом вкатывается под Роналдо — это тоже карточка.
Щетинин жестко вкатывается под Пиняева и зарабатывает предупреждение.
Игра началась! Поехали!
«Ростов»: Ятимов, Вахания, Осипенко, Игнатов, Сако, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Комличенко, Голенков.
«Локомотив»: Митрюшкин, Тикнизян, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Карпукас, Сарвели, Пиняев, Раков, Сулейманов.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч «Локомотив» — «Ростов» в полуфинале Кубка России начнется в 18.00 мск.