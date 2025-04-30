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Спорт

Игра за выход в финал: «Локомотив» против «Ростова». LIVE

Футбол. Кубок России. «Локомотив» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
В полуфинальном матче Пути регионов Кубка России «Локомотив» на своем поле встречается с «Ростовом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
1-й тайм
30 апреля 18:00
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
28'
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм

4' Тикнизян

2' Щетинин

28'

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
34'

Плотно в створ пробивает Кучаев, сейв делает Антон Митрюшкин!

33'

Роналдо классно ускорился и почти откликнулся на прострел Щетинина, но все же не смог опередить стоявшего впереди Ньямси.

30'

Шанталий с правого фланга прострелил на ближнюю штангу, но защита «Локо» справилась с этой угрозой.

27'

Гол! Мощно под перекладину пробил Осипенко, Митрюшкин зацепил мяч руками, но отбить не смог. 0:1, «Ростов» повел!

26'

Пенальти в ворота «Локомотива»! Погостнов подыгрывает себе рукой после подачи Щетинина с фланга.

24'

Щетинин великолепно прошел по левому флангу и прострелил в центр на Комличенко — мяч после удара Николая в падении попал в Митрюшкина, а затем предательски зацепил штангу!

21'

Сако шипами попадает по икроножной мышце Пиняеву, стандарт в пользу «железнодорожников».

18'

Высоко навешивает Щетинин при подаче с углового, мяч опускается в свободную ото всех футболистов зону.

16'

Голенков фолит в атаке против Карпукаса, мяч у «Локомотива».

13'

Голенков со средней дистанции пробил по воротам Митрюшкина — мяч пролетел выше перекладины.

10'

На Южной трибуне вместе с фанатами «Локо» заряжает и гонит свою команду вперед Алексей Батраков!

7'

Жестко начали игру представители обеих команд, но Владимир Москалев пока что держит эмоциональную планку на нужном уровне.

4'

Следом Тикнизян аналогичным образом вкатывается под Роналдо — это тоже карточка.

2'

Щетинин жестко вкатывается под Пиняева и зарабатывает предупреждение.

18:04

Игра началась! Поехали!

17:55

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Осипенко, Игнатов, Сако, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Комличенко, Голенков.

17:50

«Локомотив»: Митрюшкин, Тикнизян, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Карпукас, Сарвели, Пиняев, Раков, Сулейманов.

17:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч «Локомотив» — «Ростов» в полуфинале Кубка России начнется в 18.00 мск.

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