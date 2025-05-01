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Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Испании

Медведев впервые в карьере проиграл Рууду в 1/4 финала турнира в Мадриде
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Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Мадриде, проигра в матче 1/4 финала норвежцу Касперу Рууду.

Встреча, которая продолжалась 1 час 40 минут, завершилась в двух сетах с результатом 3:6, 5:7.

Медведев один раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Рууда два эйса, две двойных ошибки и два реализованных брейк-поинта из восьми.

В следующем матче соперником норвежца станет победитель встречи между аргентинцем Франсиско Черундоло и чехом Якубом Меншиком.

Эта победа стала для Рууда первой в карьере над Медведевым. Ранее он трижды проигрывал россиянину со счетом 0:2.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее украинская теннисистка раскритиковала поведение Арины Соболенко.

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