Украинская теннисистка раскритиковала поведение Соболенко

Украинская теннисистка Марта Костюк выразила недовольство поведением белоруски Арины Соболенко, которая во время очного поединка на турнире в Мадриде прервала игру из-за дождя и попросила выдвинуть крышу, передает «Чемпионат».

«К черту, она никогда не выиграет награду за спортивное поведение, это точно», — сказала Костюк.

Соболенко одержала победу со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). В полуфинале турнира в Мадриде Соболенко встретится еще с одной представительницей Украины, 17-й ракеткой мира Элиной Свитолиной.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее блогер пытался выгнать Арину Соболенко из ресторана в Майами.