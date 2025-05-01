Стало известно, когда российских биатлонистов смогут вернуть на международные соревнования

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что российские и белорусские биатлонисты смогут вернуться на международные соревнования после окончания СВО, передает «ВсеПроСпорт».

«Допуск россиян и белорусов может быть рассмотрен после окончания СВО. И после того, как обе федерации выполнят условия и продемонстрируют полную приверженность принципам IBU», — сказали в организации.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее сообщалось о том, что российских биатлонистов не ждут на международных стартах.