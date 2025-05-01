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Стал известен соперник «Вашингтона» во втором раунде Кубка Стэнли

«Вашингтон» Овечкина сыграет с «Каролиной» во втором раунде Кубка Стэнли
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

«Вашингтон», за который играет российский хоккеист Александр Овечкин, сыграет с «Каролиной» во втором раунде Кубка Стэнли.

«Вашингтон» выиграл серию первого раунда у «Монреаля» со счетом 4:1. «Каролина» выбила из розыгрыша «Нью-Джерси» (4:1).

«Каролина» и «Вашингтон» встречались в Кубке Стэнли лишь один раз. В 2019 году «Вашингтон» уступил «Каролине» в серии со счетом 3:4.

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» Овечкин отметился голом. Эта шайба стала для него 76-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Таким образом, Овечкин догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и разделил с ним 12-ю строчку в списке лучших снайперов турнира.

Рекордсменом лиги по голам в матчах Кубка Стэнли является канадец Уэйн Гретцки, который забил 122 гола в 208 играх.

6 апреля Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах за всю историю Национальной хоккейной лиги и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Рекордную 895-ю шайбу капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил в ворота «Айлендерс», Гретцки лично поздравил его с этим уникальным достижением.

Ранее рекорд Овечкина назвали сумасшедшим.

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