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Игрок ЦСКА остался недоволен судейством в матче с «Зенитом»

Игрок ЦСКА Мойзес остался недоволен судейством в матче с «Зенитом»
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Алексей Даничев/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Мойзес раскритиковал арбитров после первого финального матча Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат».

«Всегда очень сложно говорить о судействе, не люблю об этом говорить. Но иногда на поле начинаешь ощущать, что игроков раздражает — свисток и назначают штрафной, свисток — штрафной», — сказал Мойзес.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Победитель двухматчевого противостояния сыграет в суперфинале с победителем пары «Ростов» — «Спартак», которые сразятся в Ростове 13 мая.

Ранее российский тренер похвалил ЦСКА за весеннюю часть чемпионата России.

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