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Овечкин обновил рекорд по голам россиян в Кубке Стэнли

Овечкин поднялся на 12-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф и догнал Лемье
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 12 место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб.

Во время пятого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» 39-летний россиянин отметился голом. Эта шайба стала для него 76-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Таким образом, Овечкин догнал канадского хоккеиста Марио Лемье и разделил с ним 12-ю строчку в списке лучших снайперов турнира.

Рекордсменом лиги по голам в матчах Кубка Стэнли является канадец Уэйн Гретцки, который забил 122 гола в 208 играх.

6 апреля Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах за всю историю Национальной хоккейной лиги и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Рекордную 895-ю шайбу капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил в ворота «Айлендерс», Гретцки лично поздравил его с этим уникальным достижением. Путь Овечкина к рекорду — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцы попытались спровоцировать Овечкина в Канаде.

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