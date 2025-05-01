«Киркоров сказал много приятных слов»: чемпионка мира — о самом ярком проекте в жизни

Гимнастка Стубайло рассказала, что Киркоров похвалил ее на шоу «Звездные танцы»

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» рассказала, как работала ведущей «Звездных танцев» на ТНТ.

«Звездные танцы», пожалуй, самый яркий проект в моей карьере на сегодняшний день. Я была на седьмом небе от счастья находиться на съемочной площадке с утра до поздней ночи. Вокруг десятки талантливых, творческих, креативных личностей», — отметила Стубайло.

Гимнастка вспомнила о приятной встрече с Филиппом Киркоровым, который был судьей проекта.

«Со всеми участниками было невероятно интересно общаться, со многими мы общаемся до сих пор. На финале проекта в жюри был Филипп Киркоров — за сценой и на сцене он сказал мне много приятных слов, это был запоминающийся момент для меня», — рассказала Стубайло.

Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2022 году, после чего успешно прошла обучение на телевизионного журналиста в Академии «Матч ТВ» и получила приглашение на работу.

В настоящий момент она работает в студии программы «Все на Матч», а также является ведущей шоу «Утро. ТНТ».

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