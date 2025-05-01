Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Киркоров сказал много приятных слов»: чемпионка мира — о самом ярком проекте в жизни

Гимнастка Стубайло рассказала, что Киркоров похвалил ее на шоу «Звездные танцы»
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, ведущая «Матч ТВ» и ТНТ Анжелика Стубайло в интервью «Газете.Ru» рассказала, как работала ведущей «Звездных танцев» на ТНТ.

«Звездные танцы», пожалуй, самый яркий проект в моей карьере на сегодняшний день. Я была на седьмом небе от счастья находиться на съемочной площадке с утра до поздней ночи. Вокруг десятки талантливых, творческих, креативных личностей», — отметила Стубайло.

Гимнастка вспомнила о приятной встрече с Филиппом Киркоровым, который был судьей проекта.

«Со всеми участниками было невероятно интересно общаться, со многими мы общаемся до сих пор. На финале проекта в жюри был Филипп Киркоров — за сценой и на сцене он сказал мне много приятных слов, это был запоминающийся момент для меня», — рассказала Стубайло.

Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2022 году, после чего успешно прошла обучение на телевизионного журналиста в Академии «Матч ТВ» и получила приглашение на работу.

В настоящий момент она работает в студии программы «Все на Матч», а также является ведущей шоу «Утро. ТНТ».

Ранее чемпионка мира рассказала, что закричала при встрече с актером Никитой Кологривым.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами