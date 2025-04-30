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Экс-игрок ЦСКА удивился отставке Воробьева

Экс-игрок ЦСКА Лемтюгов: казалось, что Воробьеву дадут еще один сезон
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РИА Новости

Бывший нападающий ЦСКА Николай Лемтюгов удивился отставке наставника клуба Ильи Воробьева. Его слова приводит «Советский спорт».

«Решения принимаются наверху, но, мне кажется, по одному сезону давать оценку работе тренера не стоит. Новый специалист только пришел со своими требованиями, идеологией, которые сложно сразу поставить команде. Мне казалось, что Воробьеву дадут еще сезон», — заявил Лемтюгов.

29 апреля ЦСКА отправил Воробьева в отставку с поста главного тренера.

Воробьев отработал в команде меньше года, он возглавил армейский клуб перед стартом сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге.

Под его руководством армейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2-4.

Ранее Воробьев рассказал, как узнал об увольнении.

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