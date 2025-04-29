Бывший тренер ЦСКА рассказал, как узнал об увольнении

Воробьев об увольнении из ЦСКА: позвонил агент и сказал, что весь штаб уволен

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев рассказал, как узнал о своем увольнении из команды. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мне позвонил агент и сказал, что весь тренерский штаб ЦСКА уволен. Сегодня мы подписали бумаги», — заявил специалист.

29 апреля ЦСКА отправил Воробьева в отставку с поста главного тренера.

Воробьев отработал в команде меньше года, он возглавил армейский клуб перед стартом сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге.

Под его руководством армейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2-4.

Ранее «Локомотив» и «Авангард» установили рекорд КХЛ.