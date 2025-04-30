Российский тренер назвал команды, которые сыграют в финале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что за трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поборются ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Все игры в этом сезоне интересные, сам чемпионат получился интересным. Я уже давно уже сказал, что в финале сыграют «Локомотив» и московское «Динамо», — заявил Крикунов.

На данный момент «Локомотив» играет вничью с «Салаватом Юлаевым» из Уфы — счет в серии 1-1, а «Динамо» проигрывает «Трактору» — счет в серии 0-2.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее канадский хоккеист рассказал о главной проблеме в России.