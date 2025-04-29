Канадский хоккеист рассказал о главной проблеме в России

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Джереми Рой рассказал о проблеме, с которой столкнулся после своего переезда в Россию. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Единственный недостаток – в России сложно получать необходимую экипировку: краги, клюшки, коньки и так далее. Разумеется, я понимаю, что это та проблема, которую КХЛ не в силах решить», — заявил он.

Рой выступает за подмосковную команду с 2022 года. За это время в КХЛ он сыграл 200 встреч, записал на свой счет 15 заброшенных шайб и отдал 73 результативные передачи.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

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