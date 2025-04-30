Бывший тренер сборной России назвал причину поражения «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил поражение московского «Динамо» от челябинского «Трактора» во втором матче 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Была жесткая и упорная игра, о чем говорит счет на табло и ход матча. Что помешало «Динамо» победить? Помешал соперник, кто еще может помешать?! Многое решится в следующих играх», — сказал Плющев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, завершилась с результатом 3:2. В составе челябинской команды голами отметились Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин и Артем Блажиевский. За «Динамо» в этом матче шайбы забросили Никита Гусев и Артем Ильенко.

Челябинский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч состоится в Москве 2 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

Ранее Артемий Панарин поддержал «Трактор» в матче с «Динамо».