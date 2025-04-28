Игрок НХЛ Панарин поддержал «Трактор» в матче с «Динамо»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин посетил первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 между «Трактором» и московским «Динамо».

Хоккеиста запечатлели на трибуне во время трансляции.

«Рейнджерс», за который выступает Панарин, по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не сумел выйти в плей-офф, поэтому хоккеист смог приехать в Россию.

Панарин — воспитанник челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997—2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл.

Встреча между «Трактором» и «Динамо», которая состоялась на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, завершилась с результатом 4:3 в пользу челябинского клуба. В составе челябинской команды голами отметились Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин, Чарльз Робинсон, а победный бросок нанес Василий Глотов. За «Динамо» в этом матче шайбы забросили Джордан Уил, который оформил дубль, и Даниил Пыленков.

Челябинский клуб повел в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч также состоится в Челябинске — 30 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее «Локомотив» и «Авангард» установили рекорд КХЛ.