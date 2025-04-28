Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок НХЛ Панарин поддержал «Трактор» в матче с «Динамо»

Хоккеист Панарин посетил матч «Трактора» с московским «Динамо» в Кубке Гагарина
close
Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин посетил первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 между «Трактором» и московским «Динамо».

Хоккеиста запечатлели на трибуне во время трансляции.

«Рейнджерс», за который выступает Панарин, по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не сумел выйти в плей-офф, поэтому хоккеист смог приехать в Россию.

Панарин — воспитанник челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997—2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл.

Встреча между «Трактором» и «Динамо», которая состоялась на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, завершилась с результатом 4:3 в пользу челябинского клуба. В составе челябинской команды голами отметились Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин, Чарльз Робинсон, а победный бросок нанес Василий Глотов. За «Динамо» в этом матче шайбы забросили Джордан Уил, который оформил дубль, и Даниил Пыленков.

Челябинский клуб повел в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч также состоится в Челябинске — 30 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее «Локомотив» и «Авангард» установили рекорд КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами