Мамиашвили заявил о «потеплении» в отношениях россиян и украинцев

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заметил, что в отношениях между спортсменами из России и Украины произошло «потепление». Его слова приводит ТАСС.

«Пока все также — это отсутствие рукопожатий, что само по себе дикость. Конечно, чувствуется серьезное потепление в отношениях — они уже здороваются, они уже могут рядом находиться», — заявил Мамиашвили.

Несмотря на потепление, отметил глава ФСБР, на украинских борцов по-прежнему оказывается сильное давление со стороны властей.

Выступавшие в нейтральном статусе на чемпионате Европы в Братиславе россияне выиграли десять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград. У украинцев четыре золота и пять бронзовых медалей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала СВО России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Мамиашвили ответил на слова украинки о «недостойных соперничать» с ней россиянах.