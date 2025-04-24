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«Начальство убедило»: Мамиашвили резко ответил украинке на отказ пожимать руку россиянке

Мамиашвили ответил на слова украинки о «недостойных соперничать» с ней россиянах
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил украинке Ирине Коляденко, которая заявила, что принципиально отказывается пожимать руку представительницам России, и отметила, что они недостойны соревноваться с украинскими спортсменами. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику – это нормально. Но рукопожатие – это обязательная процедура, это уважение противника. Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке», — сказал Мамиашвили.

В феврале российским спортсменам позволили выступать под флагом Объединенного мира борьбы (UWW), ранее они выступали в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала СВО России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее стало известно, изменилась ли позиция МОК в вопросе допуска россиян к Олимпиаде.

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