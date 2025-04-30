Экс-футболист «Спартака»: у команды уже нет шансов в РПЛ

Экс-футболист Гладилин: «Спартак» хорошо настроился на «Динамо» в Кубке

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что красно-белые обыграли московское «Динамо» в Кубке России в равной борьбе.

«Была равная игра, удача больше повернулась «Спартаку», команда хотела выиграть. Я считаю, что в РПЛ у команд нет шансов. «Спартак» хорошо настроился, но и «Динамо» играло хорошо», — сказал Гладилин.

Накануне «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги «(РПЛ) Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

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