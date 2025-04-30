Экс-тренер «Динамо» объяснил, чего не хватило команде со «Спартаком»

Московскому «Динамо» не хватило остроты в матче полуфинала Пути регионов Кубка России против столичного «Спартака». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин.

«Динамо» не хватило остроты. Потому что во втором тайме пропустили — понятно, «Спартак» стал играть по счету. Ну а у «Динамо» был единственный удар — на силу выше ворот, больше ничего оно не смогло создать. А если не создаешь моментов, то и шансов нет», — констатировал специалист.

Накануне «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги «(РПЛ) Динамо» с 47 очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

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