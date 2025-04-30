Тренер «Реала» отказался возглавить сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался от предложения Бразильской конфедерации футбола (CBF) возглавить сборную страны. Об этом пишет издание Marca.

По информации источника, специалист уже сообщил об этом лично президенту Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригесу. Анчелотти начал рассматривать другое предложение — от одного из саудовских клубов, который готов платить тренеру €50 млн в год после вычета налогов.

17 апреля появилась информация, что Анчелотти покинет свой пост после финала Кубка Испании против каталонской «Барселоны», который состоится 26 апреля. В оставшихся матчах чемпионата Испании Анчелотти не будет руководить командой. Такие сообщения в СМИ появились после того, как мадридский клуб проиграл ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу» и не сумел выйти в полуфинал турнира.

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 33 сыгранных туров, набрав 72 очка и на четыре балла уступая лидеру — «Барселоне».

Анчелотти с 2021 года является главным тренером испанской команды. Он — самый титулованный тренер в истории клуба — 15 выигранных трофеев.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов.