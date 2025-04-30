Экс-тренер «Динамо» призвал забыть про Тюкавина

Сетовать на отсутствие в составе московского «Динамо» нападающего Константина Тюкавина бессмысленно, поскольку это не вернет его на поле. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин.

«Про Тюкавина надо сейчас забыть — его нет. У других есть возможность выходить на поле и решать все вопросы. Конечно, Тюкавина не хватает, но что толку?» — сказал Силкин.

На 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Накануне «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «(РПЛ) Динамо» с 47-ю очками идет на пятом месте, на три балла отставая от «Спартака» и на четыре — от расположившегося на третьей строчке ЦСКА. Следующим соперником динамовцев в чемпионате станут «Крылья Советов». Эта игра состоится 5 мая в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

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