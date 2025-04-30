Названа причина проблем с VAR на матче «Спартака» и «Динамо»

В РФС объяснили проблемы с VAR на матче «Спартак» – «Динамо» в Кубке России

Система видеопомощи арбитрам (VAR) не работала 1,5 минуты во время первого тайма матча полуфинала Пути регионов Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали «Матч ТВ», с чем был связан сбой.

«Из‑за технической проблемы система VAR в первом тайме матча «Спартак» — «Динамо» не работала около полутора минут», — заявили в пресс-службе коммуникаций РФС.

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене», завершилась с результатом 2:1 в пользу красно-белых. В этой игре забивал только «Спартак»: на 14-й минуте «красно-белых» вывел вперед Маркиньос, но на 20-й минуте Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота. Победный гол на счету Ливая Гарсии на 51-й минуте — это его первый забитый мяч в составе «Спартака».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет с победителем матча «Локомотив» — «Ростов», который состоится 30 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» объяснили, как обыграли «Динамо».