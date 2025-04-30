Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина проблем с VAR на матче «Спартака» и «Динамо»

В РФС объяснили проблемы с VAR на матче «Спартак» – «Динамо» в Кубке России
close
Александр Вильф/РИА Новости

Система видеопомощи арбитрам (VAR) не работала 1,5 минуты во время первого тайма матча полуфинала Пути регионов Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали «Матч ТВ», с чем был связан сбой.

«Из‑за технической проблемы система VAR в первом тайме матча «Спартак» — «Динамо» не работала около полутора минут», — заявили в пресс-службе коммуникаций РФС.

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене», завершилась с результатом 2:1 в пользу красно-белых. В этой игре забивал только «Спартак»: на 14-й минуте «красно-белых» вывел вперед Маркиньос, но на 20-й минуте Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота. Победный гол на счету Ливая Гарсии на 51-й минуте — это его первый забитый мяч в составе «Спартака».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет с победителем матча «Локомотив» — «Ростов», который состоится 30 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» объяснили, как обыграли «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами