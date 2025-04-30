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«Много разговаривает»: Дзюба назвал футболиста, который его раздражает

Форвард «Акрона» Дзюба пожелал Винисиусу уйти из «Реала»
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Telegram-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба признался, что не любит бразильского игрока мадридского «Реала» Винисиуса, и пожелал, чтобы клуб побыстрее продал футболиста. Его слова приводит Odds.ru.

«А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит. Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону», — заявил он.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 20 забитых мячей и 14 результативных передачам. Действующее трудовое соглашение бразильца с командой рассчитано до лета 2027 года.
19 апреля Дзюба отличился с 11-метрового удара на 23-й минуте игры против московского «Спартака» в Российской Премьер-лиге (РПЛ). После забитого мяча форвард на камеру показал специальную футболку, на которой написано: «Был — лось, 266. Стал — лев, 267».

Футболка является отсылкой к рекорду Дмитрия Лоськова в РПЛ по «гол+пас» (265, 120+145), который Дзюба побил в прошлом матче с «Факелом», набрав 266 голевое очко (166+100). Теперь на счету Дзюбы 267 очков в РПЛ. Такая статистика приводится порталом Transfermarkt.

Ранее Дзюба рассказал, когда ощутил себя королем мира.

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