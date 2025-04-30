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В «Спартаке» объяснили, как обыграли «Динамо»

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что рад за забившего первый гол Гарсию
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча Кубка России против «Динамо» заявил, что доволен игрой форварда Ливая Гарсии, который в прошедшей встрече впервые отличился за свой клуб. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я удовлетворен игрой Ливая сегодня, мы готовили эту тактику и верили в нее. Я очень рад за Гарсию, что он забил. Мы будем надеяться, что он продолжит работать и забивать. Эмоции — абсолютно естественны в тот момент, когда ты играешь в плей-офф, когда тебя гонят и поддерживают 35 тысяч человек», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене», завершилась с результатом 2:1. В этой игре забивал только «Спартак»: на 14-й минуте красно-белых вывел вперед Маркиньос, но на 20-й минуте Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота. Победный гол на счету Ливая Гарсии на 51-й минуте — это его первый забитый мяч в составе «Спартака».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет с победителем матча «Локомотив» — «Ростов», который состоится 30 апреля.

Ранее Деян Станкович сравнил своих футболистов со львами.

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