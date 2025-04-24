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«Шок»: игрок ЦСКА о своей положительной допинг-пробе

Защитник ЦСКА Седов заявил, что новость о положительной допинг-пробе стала шоком
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Защитник московского хоккейного ЦСКА Никита Седов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что был шокирован новостью, что в его допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

«Новость о положительной пробе — для меня шок. Безусловно, я никогда не принимал и даже не думал принимать мельдоний, который давно запрещен в спорте, о чем знают многие. Я буду отстаивать свою позицию. На данный момент прилагаю все усилия, чтобы установить, как это могло попасть в организм. Благодарю всех за поддержку», — написал Седов.

В сезоне-2024/25 Седов набрал 17 (1+16) очков в 56 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также он один раз вышел на лед в плей-офф.

Случай обнаружения мельдония стал вторым в ЦСКА за последние недели. 15 марта стало известно, что допинг-тест нападающего армейского клуба Владислава Каменева дал положительный результат. Позднее появилась информация, что в пробе Каменева концентрация мельдония составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Международным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

ЦСКА уже завершил выступление в Кубке Гагарина. В первом раунде плей-офф армейский клуб встречался с минским «Динамо». Команды сыграли шесть матчей серии, победа досталась белорусскому клубу с результатам по встречам 4-2.

Ранее в клубе КХЛ сделали заявление по игроку, отстраненному за допинг.

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