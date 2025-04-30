«Вопросы остались»: в ЦСКА оценили судейство в матче со «Спартаком»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев признался, что у него осталось двоякое впечатление после победного матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:1) из-за работы системы VAR, но при этом он отметил, что главный арбитр Кирилл Левников со своей работой справился. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Немного расстроила работа VAR. На мой взгляд, это помощник, который помогает главному арбитру в случае очевидной ошибки не допустить несправедливости. А когда VAR превращается в кнопку, которую хочется нажать, чтобы показать всем свою значимость… Конечно, вопросы остались», — отметил Бабаев.

На 86-й минуте матча при счете 1:0 в пользу ЦСКА главный арбитр Левников после консультации с центром VAR поставил пенальти в ворота армейского клуба. 11-метровый удар реализовал Эсекьель Барко. Однако уже через две минуты армейцы забили второй мяч и выиграли матч со счетом 2:1.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» назвали цирком.