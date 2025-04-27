Пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» назвали цирком

Бывший вратарь московского ЦСКА Андрей Новосадов оказался категорически не согласен с поставленным пенальти в ворота армейского клуба в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Его слова приводит Metaratings.ru.

«Это уникально. Абдулкадыров вообще не был виноват в том, что мяч попал в руку – это цирк. Это просто цирк. И то, что судейский эксперт сидит и доказывает, что это был пенальти – они друг друга защищают. С этим давно надо бороться», — заявил он.

На 86-й минуте матча при счете 1:0 в пользу ЦСКА главный арбитр Кирилл Левников после консультации с центром VAR поставил пенальти в ворота армейского клуба. 11-метровый удар реализовал Эсекьель Барко. Однако уже через две минуты армейцы забили второй мяч и выиграли матч со счетом 2:1.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся в тройку лидеров, в активе команды 51 очко. Армейцы на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и на три от идущего вторым петербургского «Зенита». «Спартак» опустился на четвертую позицию, команда набрала 50 баллов.

В следующем туре РПЛ армейский клуб на выезде сразится с грозненским «Ахматом» 4 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в тот же день также в выездном матче сразится с воронежским «Факелом». Начало матча — 14:00 мск.

Ранее поражение от ЦСКА назвали трагедией для «Спартака».