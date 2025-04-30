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В «Спартаке» сравнили футболистов со львами

Тренер «Спартака» Станкович сравнил своих футболистов со львами
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча Кубка России против «Динамо» заявил, что благодарен игрокам за реакцию на поражение от ЦСКА в прошлом туре. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Хочу поблагодарить своих ребят за игру, после прошлого матча с ЦСКА было совсем немного, чтобы восстановиться и подготовится к этой игре. На поле действительно сегодня была команда, для тренера — это настоящая мечта, когда на поле 11 львов, которые бьются изо всех сил», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене», завершилась с результатом 2:1. В этой игре забивал только «Спартак»: на 14-й минуте красно-белых вывел вперед Маркиньос, но на 20-й минуте Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота. Победный гол на счету Ливая Гарсии на 51-й минуте — это его первый забитый мяч в составе «Спартака».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет с победителем матча «Локомотив» — «Ростов», который состоится 30 апреля.

Ранее в «Динамо» рассказали о целях на конец сезона-2024/25.

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