В «Динамо» объяснили, почему проиграли «Спартаку»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча Кубка России против «Спартака» заявил, что расстроен поражением и вылетом из турнира. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Играли достойно, но проиграли 2:1. Я был очень рад тому, что был почти полный стадион — всегда приятно играть при аншлаге. Здесь болеют достаточно культурно — как и дома, так и на выезде. Наша достойная игра, к сожалению, не дает нам желаемого — пройти дальше. Мы сто раз проходили на тренировках эпизод, который случился во втором голе — показывали, старались объяснять, но все равно этого оказалось недостаточно. В конце игры мы рисковали, выпустили Макарова, хотели отыграться. Нет никакой разницы в поражении — что 2:1, что 3:1, что 4:1. У нас не получилось сделать точного кросса на голову нападающему, спартаковцы выдержали натиск», — заявил Личка.

Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене», завершилась с результатом 2:1. В этой игре забивал только «Спартак»: на 14-й минуте красно-белых вывел вперед Маркиньос, но на 20-й минуте Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота. Победный гол на счету Ливая Гарсии на 51-й минуте — это его первый забитый мяч в составе «Спартака».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Павел Кукуян.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, в котором сыграет с победителем матча «Локомотив» — «Ростов», который состоится 30 апреля.

Ранее «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов..