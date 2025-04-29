Российский тренер назвал фаворита матча «Арсенал» — «ПСЖ»

Экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что лондонский «Арсенал» сможет пройти французский «ПСЖ» и выйти в финал Лиги чемпионов.

«В чемпионате «Арсенал», пока отдыхал от тяжелой борьбы с «Сити» в прошлом году, упустил борьбу в этом. С «ПСЖ» будет интересное противостояние: французы могут, каждый имеет шанс, но мне кажется, что на данный момент игра «Арсенала» в испанской манере более способствует достижению результата. Думаю, что лондонцы смогут добраться до финала», — сказал Билялетдинов.

Первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится на стадионе «Эмирейтс» и начнется 29 апреля в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Славко Винчич из Словении. Ответная игра пройдет 7 мая в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс».

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

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