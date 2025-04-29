Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер назвал фаворита матча «Арсенал» — «ПСЖ»

Р. Билялетдинов: манера игры «Арсенала» более способствует достижению результата
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что лондонский «Арсенал» сможет пройти французский «ПСЖ» и выйти в финал Лиги чемпионов.

«В чемпионате «Арсенал», пока отдыхал от тяжелой борьбы с «Сити» в прошлом году, упустил борьбу в этом. С «ПСЖ» будет интересное противостояние: французы могут, каждый имеет шанс, но мне кажется, что на данный момент игра «Арсенала» в испанской манере более способствует достижению результата. Думаю, что лондонцы смогут добраться до финала», — сказал Билялетдинов.

Первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится на стадионе «Эмирейтс» и начнется 29 апреля в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Славко Винчич из Словении. Ответная игра пройдет 7 мая в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс».

Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финальном матче «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию». Встреча, которая прошла на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами