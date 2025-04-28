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Свечников вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Каролины» в плей-офф

Свечников вошел в тройку лучших бомбардиров «Каролины» в истории плей-офф НХЛ
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Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников занял третье место в списке лучших бомбардиров команды в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это произошло после хет-трика россиянина в четвертой игре серии первого раунда против «Нью-Джерси».

На счету Свечникова теперь 41 очко (19 голов + 22 передачи) в играх на Кубок Стэнли. Он опередил экс-игрока и нынешнего тренера «Каролины» Рода Бриндамора (38 очков) и Теуво Терявяйнена (39 очков). Лидером остается финн Себастьян Ахо (75 очков), второе место у Эрика Стаала (43 очка). В текущем плей-офф россиянин набрал пять очков (четыре гола + одна передача) в четырех матчах.

«Каролина» в ночь на 28 апреля обыграла «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Как уже сообщалось, три шайбы в составе «ураганов» забросил Свечников. Еще по одной, Джейкоб Славин и Джордан Мартинук. За «дьяволов» забили Нико Хишир и Тимо Майер.

Таким образом, «Каролина» ведет в серии со счетом 3:1. Следующий матч между этими командами, который может стать решающим, состоится в ночь на 30 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

Ранее Свечников подрался в матче НХЛ из-за одноклубника.

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