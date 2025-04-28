Овечкин улетел на скамейку «Монреаля» после неудачного силового приема

Овечкин вылетел на скамейку «Монреаля» после неудавшегося силового приема

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вылетел на скамейку запасных «Монреаля» после неудачного силового приема. Инцидент произошел в рамках четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом периоде хоккеист попытался провести силовой прием против защитника «Монреаля» Александра Каррье. В момент столкновения канадец успел увернуться и проскочить мимо Овечкина.

В результате нападающий оказался на скамейке запасных команды-соперника. Сам Каррье после попытки силового приема упал и повредил ногу. Защитник был вынужден покинуть площадку.

По итогам первых трех встреч «Вашингтон» ведет в серии со счетом 2-1.

26 апреля матч «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаля» завершился со счетом 3:6 в пользу канадского клуба. Овечкин объяснил поражение, заявив, что никто не говорил, что будет легко. По его словам, столичный клуб не ожидал, что оппоненты «выйдут заряженными».

Ранее в «Динамо» высказались о вероятном чествовании Овечкина.