Уволенный из ЦСКА тренер оценил свою работу в клубе

Тренер Воробьев назвал сложным сезон, который он провел в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев оценил свою работу в армейском клубе. Его слова приводит «Чемпионат».

«Сложный сезон, много что поменялось и в клубе, и в команде. Например, сильно обновился состав. Многие аспекты получились напряженными. По разным причинам по ходу сезона мы потеряли наших ведущих игроков и лидеров команды», — заявил специалист.

29 апреля ЦСКА отправил Воробьева в отставку с поста главного тренера.

Воробьев отработал в команде меньше года, он возглавил армейский клуб перед стартом сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге.

Под его руководством армейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2-4.

На данный момент в плей-офф КХЛ идут полуфиналы, в которых встречаются ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев» (счет в серии 1-0), а также челябинский «Трактор» и московское «Динамо» (счет в серии 1-0).

Ранее «Локомотив» и «Авангард» установили рекорд КХЛ.