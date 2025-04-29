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Вяльбе заявила, что Большунов не выходит на связь после того, как ВСУ разрушили его дом

Вяльбе: после того, как ВСУ разрушили дом Большунова, он мне не отвечает
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что после того, как ВСУ разрушили дом трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, он ей не отвечает. Слова главы организации приводит РИА Новости.

«Саша не ответил мне на звонок, как и на сообщение, я общалась с родителями. Мне сложно что-то комментировать и делать громкие заявления, не очень этого хотела. Это жуткая трагедия, но я не очень понимаю, как это комментировать», — сказала Вяльбе.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», дом родителей лыжника находится в селе Подывотье Севского района Брянской области. Постройка сгорела полностью после того, как в нее попал снаряд. Семья Большунова уехала из дома незадолго до происшествия, несмотря на то, что долгое время отказывалась это делать после обстрелов.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Ранее отец Большунова заявил, что пострадал душевно после уничтожения ВСУ его дома.

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