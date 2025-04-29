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В НХЛ забросили самую быструю за 18 лет шайбу

Нападающий «Далласа» Джонстон забил самую быструю шайбу в НХЛ с 2007 года
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Пресс-служба клуба «Даллас Старз»

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Уайатт Джонстон забил самую быструю шайбу в лиге за последние 18 лет.

Ему удалось открыть счет в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо Эвеланш» уже на девятой секунде. Этот результат стал восьмым в истории лиги.

Также 21-летнему канадцу удалось оформить дубль в конце второго периода. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Старз» — они повели в серии со счетом 3-2.

Шайба на девятой секунде стала новым клубным рекордом «Далласа». Последний раз так же быстро отличался Дерек Рой: в составе «Баффало Сейбрз» он забросил в ворота «Оттавы Сенаторз» в мае 2007 года на девятой секунде, а рекордом лиги является шайба Дона Козака, который, выступая за «Лос-Анджелес Кингз», забил на шестой секунде в 1977 году.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее был назван самый грубый игрок в НХЛ.

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